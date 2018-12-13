2018-12-13T10:57:12+03:00
Общество

Владелец кафе на Центральном рынке оштрафован на 400 тысяч рублей

Мужчина незаконно трудоустроил двоих мигрантов
Александр ЧАРУШИН
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Граждане Республики Киргизия работали в кафе без трудовых документов. Фото: 62.rodina.newsГраждане Республики Киргизия работали в кафе без трудовых документов. Фото: 62.rodina.news
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Гражданин Узбекистана, владеющий кафе на Центральном рынке Кирова, давал работу мигрантам вопреки закону. Сигнал об этом недавно поступил в органы прокуратуры, была начата проверка деятельности кафе. Выяснилось, что в заведении действительно работали двое иностранцев из Республики Киргизия.

Напомним, по федеральному закону принимать на работу мигрантов в России можно только при наличии у них специального трудового документа (патента). Выяснилось, что у новых работников кафе на Центральном рынке их не было.

- Против владельца кафе завели протоколы по ч. 1 и ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное трудоустройство иностранных граждан», - сообщает прокуратура Кировской области. - По решению суда предпринимателю назначили штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей.

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