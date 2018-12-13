2018-12-13T10:32:21+03:00
Происшествия

200 человек ликвидировали аварию на железной дороге в Подосиновском районе

Движение поездов полностью восстановили сегодня утром
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
На восстановление движения ушло полтора дня. Фото: СУ СК России по Кировской областиНа восстановление движения ушло полтора дня. Фото: СУ СК России по Кировской области
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 11 декабря, на перегоне Макуха - Лунданка в Подосиновском районе сошел с рельс грузовой поезд. Сначала с пути сошел 1 вагон, затем от потянул за собой еще 7 вагонов. Отметим, что поезд перевозил алюминиевую руду. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал, экологической угрозы не возникло. Однако авария нарушила режим движения пассажирских поездов.

В Кировской области 8 вагонов поезда сошли с рельс.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России

Так, поезда № 89 (Воркута - Нижний Новгород) и № 310 (Адлер - Воркута) вынужденно изменили свои маршруты. На официальном сайте ГЖД указано, что всех пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием и водой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области, к 07.00 часам утра сегодня, 13 декабря, движение поездов уже полностью восстановлено. В ликвидации последствий ЧП участвовало свыше 200 человек и 27 единиц техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»