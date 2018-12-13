200 человек ликвидировали аварию на железной дороге в Подосиновском районе

13 Дек. 10:31 2018-12-13T10:32:21+03:00

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Вечером во вторник, 11 декабря, на перегоне Макуха - Лунданка в Подосиновском районе сошел с рельс грузовой поезд. Сначала с пути сошел 1 вагон, затем от потянул за собой еще 7 вагонов. Отметим, что поезд перевозил алюминиевую руду. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал, экологической угрозы не возникло. Однако авария нарушила режим движения пассажирских поездов.

В Кировской области 8 вагонов поезда сошли с рельс.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России

Так, поезда № 89 (Воркута - Нижний Новгород) и № 310 (Адлер - Воркута) вынужденно изменили свои маршруты. На официальном сайте ГЖД указано, что всех пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием и водой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области, к 07.00 часам утра сегодня, 13 декабря, движение поездов уже полностью восстановлено. В ликвидации последствий ЧП участвовало свыше 200 человек и 27 единиц техники.