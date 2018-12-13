2018-12-13T10:32:21+03:00
Происшествия

200 человек ликвидировали аварию на железной дороге в Подосиновском районе

Движение поездов полностью восстановили сегодня утром
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
На восстановление движения ушло полтора дня. Фото: СУ СК России по Кировской областиНа восстановление движения ушло полтора дня. Фото: СУ СК России по Кировской области
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 11 декабря, на перегоне Макуха - Лунданка в Подосиновском районе сошел с рельс грузовой поезд. Сначала с пути сошел 1 вагон, затем от потянул за собой еще 7 вагонов. Отметим, что поезд перевозил алюминиевую руду. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал, экологической угрозы не возникло. Однако авария нарушила режим движения пассажирских поездов.

В Кировской области 8 вагонов поезда сошли с рельс.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России

Так, поезда № 89 (Воркута - Нижний Новгород) и № 310 (Адлер - Воркута) вынужденно изменили свои маршруты. На официальном сайте ГЖД указано, что всех пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием и водой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области, к 07.00 часам утра сегодня, 13 декабря, движение поездов уже полностью восстановлено. В ликвидации последствий ЧП участвовало свыше 200 человек и 27 единиц техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе «Нексия» врезалась в дерево. Водителя госпитализировали с переломами, двое детей получили травмы
15-летний кировчанин стал чемпионом мира по каратэ
В баре на Красина поймали уголовника, укравшего телефон у посетителя
Владелец кафе на Центральном рынке оштрафован на 400 тысяч рублей
Кировская «Родина» потерпела восьмое поражение в сезоне
Завод на окраине Кирова заволокло густым дымом
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
«Исцеление от порчи» обошлось пенсионерке из Омутнинска в 340 тысяч рублей
На перекрестке улиц Воровского и Попова столкнулись фура и «легковушка»: движение парализовано
На трассе в Санчурском районе лось выбежал под колеса «Газели»
Мошенница «развела» кировскую пенсионерку на 94 тысячи рублей
На 84-м году ушел из жизни Юрий Петрович Березин
В Кирове газетные киоски сносить не собираются
За год в Киров завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей
Село Русское на два дня останется без света
Кировская область сохранила 42 место в экологическом рейтинге регионов России
В Чепецке 20-летние уголовники выпили и угнали семь автомобилей
В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом
В Кирове из-за ралли отменят рейсы до Сидоровки