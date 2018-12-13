2018-12-13T10:06:06+03:00
Спорт

Кировская «Родина» потерпела восьмое поражение в сезоне

На 16 пропущенных мячей кировчане смогли ответить лишь тремя голами
Александр ЧАРУШИН
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В соперники кировчанам досталась команда-лидер Чемпионата. Фото: пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник»В соперники кировчанам досталась команда-лидер Чемпионата. Фото: пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник»
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Вчера в Хабаровске кировский хоккейный клуб «Родина» провел свой 9-й матч в рамках текущего Чемпионата России по хоккею с мячом. Соперником кировчан стали игроки «СКА-Нефтяника», лидеры Чемпионата.

Уже на 4-й минуте игры хабаровчане забили первый мяч в ворота «Родины». А к концу первого тайма счет стал разгромным, 7:0 в пользу «СКА-Нефтяника». После перерыва хозяева поля продолжили вести игру и забили кировчанам еще 2 мяча. Однако на 55-й минуте «Родине» удалось «размочить» счет: Илья Кузьмин с углового отправил мяч точно в ворота «СКА-Нефтяника».

После этого хоккеисты обеих команд забили еще по несколько мячей. В составе кировчан, помимо Кузьмина, отличились Андрей Ануфриенко и Дмитрий Кураев. Однако хабаровчане все-таки играли гораздо успешнее. Матч закончился со счетом 16:3 в пользу хозяев поля.

Свой следующий матч «Родина» также проведет на выезде. 15 декабря кировчане сразятся с иркутским клубом «Байкал-Энергия». На сегодня, после 9 матчей, «Родина» остается единоличным аутсайдером Чемпионата, потерпев 8 поражений и 1 раз сыграв вничью.

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