2018-12-13T10:06:06+03:00
Спорт

Кировская «Родина» потерпела восьмое поражение в сезоне

На 16 пропущенных мячей кировчане смогли ответить лишь тремя голами
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
В соперники кировчанам досталась команда-лидер Чемпионата. Фото: пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник»В соперники кировчанам досталась команда-лидер Чемпионата. Фото: пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник»
Изменить размер текста:

Вчера в Хабаровске кировский хоккейный клуб «Родина» провел свой 9-й матч в рамках текущего Чемпионата России по хоккею с мячом. Соперником кировчан стали игроки «СКА-Нефтяника», лидеры Чемпионата.

Уже на 4-й минуте игры хабаровчане забили первый мяч в ворота «Родины». А к концу первого тайма счет стал разгромным, 7:0 в пользу «СКА-Нефтяника». После перерыва хозяева поля продолжили вести игру и забили кировчанам еще 2 мяча. Однако на 55-й минуте «Родине» удалось «размочить» счет: Илья Кузьмин с углового отправил мяч точно в ворота «СКА-Нефтяника».

После этого хоккеисты обеих команд забили еще по несколько мячей. В составе кировчан, помимо Кузьмина, отличились Андрей Ануфриенко и Дмитрий Кураев. Однако хабаровчане все-таки играли гораздо успешнее. Матч закончился со счетом 16:3 в пользу хозяев поля.

Свой следующий матч «Родина» также проведет на выезде. 15 декабря кировчане сразятся с иркутским клубом «Байкал-Энергия». На сегодня, после 9 матчей, «Родина» остается единоличным аутсайдером Чемпионата, потерпев 8 поражений и 1 раз сыграв вничью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»