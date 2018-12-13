2018-12-13T09:20:11+03:00
Происшествия

Завод на окраине Кирова заволокло густым дымом

Спасатели прибыли на место ЧП через несколько минут
Александр ЧАРУШИН
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По данным МЧС, на территории сжигали бочки из-под мазута. Фото: скриншот из видеозаписиПо данным МЧС, на территории сжигали бочки из-под мазута. Фото: скриншот из видеозаписи
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Вчера, 12 декабря, на окраине Кирова произошел пожар на территории бывшего завода «Кировгазосиликат». Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области, сигнал об этом ЧП поступил от очевидцев пожара в 13.30 часов. Уже через несколько минут на территорию завода прибыли два пожарных расчета - они и приступили к ликвидации огня и его последствий.

Пожар на территории завода в Кирове.Видео: "КУ43 - Киров Убежище" vk.com/ky43_ubezhishe

- Угрозы зданию завода не было, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - На открытой территории около него кто-то решил сжечь строительный и бытовой мусор, в числе прочего там были и бочки из-под мазута. Поэтому, несмотря на малое количество огня, дыма было достаточно много.

Пострадавших в пожаре нет. Сейчас специалисты устанавливают виновных: на сегодня не известно, кому принадлежит территория бывшего завода.

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