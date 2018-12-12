«Исцеление от порчи» обошлось пенсионерке из Омутнинска в 340 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:07 2018-12-12T20:08:27+03:00

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На днях в Омутнинске две цыганки «развели» 83-летнюю женщину на 340 тысяч рублей. Они пришли в дом к пенсионерке и поинтересовались, занимается ли хозяйка продажей мяса. Затем незнакомки заговорили о здоровье пенсионерки и заявили, что на нее наведена порча. Они были готовы «исцелить» потерпевшую, но для этого якобы требовалось провести заговоры над деньгами.

83-летняя женщина отдала им все свои сбережения, а цыганки «провели обряд» при помощи платка. Уже после их ухода пенсионерка обнаружила в платке лишь свернутую газету.

- Полицейские установили, что цыганки приезжали в Омутнинск из Республики Марий Эл, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Одна из преступниц, 33-летняя женщина, вскоре была задержана. Ее доставили в Киров и возбудили дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Максимальное наказание по статье - 6 лет тюрьмы и 80 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что у задержанной изъяли большую часть похищенных денег. Их уже передали обратно в руки потерпевшей.