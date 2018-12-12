На перекрестке улиц Воровского и Попова столкнулись фура и «легковушка»: движение парализовано

12 Дек. 19:28 2018-12-12T19:29:04+03:00

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Сегодня, 12 декабря, около 18.00 часов вечера в центре Кирова произошло крупное ДТП. Как рассказали в сообществе «НДК - На дорогах Кирова», на перекрестке улиц Воровского и Ивана Попова столкнулись грузовик и «легковушка». Затем к дорожному коллапсу «подключился» и рейсовый троллейбус.

- ДТП на углу Попова и Воровского, - рассказали подписчики сообщества. - Троллейбус попытался объехать их и «потерял рога». Выбирайте объездные пути!

Фото: yandex.ru/maps

Около 19.00 очевидцы также сообщили, что на место аварии прибыл патруль ДПС. Тем временем, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение машин в центре города по-прежнему парализовано.