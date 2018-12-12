2018-12-12T18:29:58+03:00
Происшествия

На трассе в Санчурском районе лось выбежал под колеса «Газели»

Водитель получил травмы при столкновении
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Передняя часть машины сильно смялась от удара. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПередняя часть машины сильно смялась от удара. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Вчера, 11 декабря, в Санчурском районе Кировской области произошло ДТП с участием лося. Авария случилась в 19.50 часов на 47-м километре трассы, ведущей из Яранска в Марий Эл. По предварительным данным, животное внезапно выбежало прямо под колеса «Газели» (ГАЗ-2705).

- За рулем «Газели» находился 47-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он не успел затормозить и автомобиль сбил лося. Мужчина получил ссадины и ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, это далеко не первое ДТП с участием лося, произошедшее за год в Кировской области. Так, в начале осени наш читатель прислал видеозапись с поворота на Кирово-Чепецк, где «Лада» сбила животное. Всего с начала года под колесами машин пострадали почти 30 лосей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»