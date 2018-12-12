На трассе в Санчурском районе лось выбежал под колеса «Газели»

СЕГОДНЯ 18:29 2018-12-12T18:29:58+03:00

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Вчера, 11 декабря, в Санчурском районе Кировской области произошло ДТП с участием лося. Авария случилась в 19.50 часов на 47-м километре трассы, ведущей из Яранска в Марий Эл. По предварительным данным, животное внезапно выбежало прямо под колеса «Газели» (ГАЗ-2705).

- За рулем «Газели» находился 47-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он не успел затормозить и автомобиль сбил лося. Мужчина получил ссадины и ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, это далеко не первое ДТП с участием лося, произошедшее за год в Кировской области. Так, в начале осени наш читатель прислал видеозапись с поворота на Кирово-Чепецк, где «Лада» сбила животное. Всего с начала года под колесами машин пострадали почти 30 лосей.