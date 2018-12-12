2018-12-12T17:38:58+03:00
Происшествия

Мошенница «развела» кировскую пенсионерку на 94 тысячи рублей

Неизвестная представилась сотрудницей банка
Александр ЧАРУШИН
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Женщина сама продиктовала незнакомке данные банковской карты. Фото: nashgorod.ruЖенщина сама продиктовала незнакомке данные банковской карты. Фото: nashgorod.ru
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На днях в полицию обратилась 72-летняя кировчанка, ставшая жертвой дистанционной мошенницы. Как рассказала сама пенсионерка, ей позвонила незнакомая женщина - якобы, сотрудница банка. Она сказала потерпевшей, что с ее банковской карты пытаются снять деньги. Чтобы не допустить списания средств, лжебанкиру срочно нужны были все данные банковской карты кировчанки.

- Пенсионерка продиктовала ей необходимые цифры, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Сразу после этого со счета потерпевшей исчезли 94 тысячи рублей. Против неустановленной мошенницы заведено уголовное дело, ее уже разыскивает полиция.

Кстати, недавно в Кирове прошел суд по делу «экстрасенса», обманувшей несколько кировчан на 3,5 миллиона рублей. Жительница Москвы за серию преступлений получила 4 года колонии.

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