В Кирове газетные киоски сносить не собираются

12 Дек. 17:23 2018-12-13T15:33:49+03:00

Раньше боролись с ларьками, в которых продавали сигареты. Теперь на очереди пресса? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцы говорят, что бизнес процветает, а люди ходят покупать газеты

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По России прошла волна сообщений: куда ни глянь везде с улиц городов пропадают ларьки. Торговые точки стали сносить. Владельцам выносят предписания. Любимые народом места продажи прессы демонтируют «без суда и следствия». Для «Комсомолки» это стало больной темой: как до читателей доставить свежие новости? Кировская редакция узнала, как дела обстоят в нашем регионе.

Кировских владельцев сетей газетных киосков не коснулась проблема повсеместного сноса. В городе, да и по всему региону, точки продажи печатной продукции не чувствуют «давления» со стороны. Местное население также отмечает, что за последний год не было инцидентов, когда без необъяснимых причин закрывали киоски.

Напомним, что год назад в городе для внешнего благоустройства города сносили ларьки, которые не соответствовали нормам. С остановок убрали точки продажи «табачки».

А КАК У НИХ?

Проблема сноса ларьков коснулась и больших городов. В частности, 117 киосков «Роспечати» в Челябинске получили предписание о сносе, в Ростове-на-Дону ожидают своей участи порядка 80 ларьков. Аналогичная ситуация происходит в Питере и Москве.