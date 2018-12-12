Село Русское на два дня останется без света

12 Дек. 16:39 2018-12-12T17:39:47+03:00

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В четверг и пятницу, 13 и 14 декабря, планируют ремонтировать электрическую подстанцию в селе Русское. Плановые работы по реконструкции электроподстанции будут вестись с 9.00 до 19.00 часов. Из-за этого ряд домов в Русском на два дня останутся без света.

Речь идет об улицах Юбилейной, Молодежной, Новой, Просторной, Славной, Заокольной, Литвинова и Коммуны. Отметим, что электричество исчезнет также в детском саду № 15 и школе № 69, местных отделении связи и доме культуры.

Как сообщает пресс-служба города Кирова, жители Русского уже предупреждены об этом. Дети два дня не будут ходить в детский сад, а для учеников школы проведут дистанционные занятия.