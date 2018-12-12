2018-12-12T17:39:47+03:00
Общество

Село Русское на два дня останется без света

Электричество исчезнет в жилых домах, школе и садике
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Ремонтные работы будут проводить с 09.00 до 19.00 часовРемонтные работы будут проводить с 09.00 до 19.00 часовФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В четверг и пятницу, 13 и 14 декабря, планируют ремонтировать электрическую подстанцию в селе Русское. Плановые работы по реконструкции электроподстанции будут вестись с 9.00 до 19.00 часов. Из-за этого ряд домов в Русском на два дня останутся без света.

Речь идет об улицах Юбилейной, Молодежной, Новой, Просторной, Славной, Заокольной, Литвинова и Коммуны. Отметим, что электричество исчезнет также в детском саду № 15 и школе № 69, местных отделении связи и доме культуры.

Как сообщает пресс-служба города Кирова, жители Русского уже предупреждены об этом. Дети два дня не будут ходить в детский сад, а для учеников школы проведут дистанционные занятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»