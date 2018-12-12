2018-12-12T17:41:17+03:00
Общество

Кировская область сохранила 42 место в экологическом рейтинге регионов России

Специалисты оценили уровень природной охраны в субъектах РФ
Александр ЧАРУШИН
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Уровень чистоты воздуха, воды и земли в регионе практически не изменился. Фото: kirovreg.ruУровень чистоты воздуха, воды и земли в регионе практически не изменился. Фото: kirovreg.ru
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Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала эко-рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года. Специалисты оценили чистоту окружающей среды по публикациям в местных СМИ, сводкам МЧС об авариях и различных ЧП, нанесших вред природе, а также жалобам жителей. Помимо этого общественники использовали данные статистики и ответы органов власти на официальные запросы.

В итоговом рейтинге Кировская область заняла 42-е место из 85 возможных. Отметим, что ранее, по итогам лета 2018 года, наш регион находился на той же строчке общероссийского рейтинга.

Лидером списка по-прежнему остается Тамбовская область, практически не имеющая проблем с экологией. Также в тройке лидеров оказались Алтайский край и Республика Алтай. Аутсайдер рейтинга тоже остался прежним: 85-е место в списке заняла Свердловская область.

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