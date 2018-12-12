2018-12-12T14:57:58+03:00
Происшествия

В Чепецке 20-летние уголовники выпили и угнали 7 автомобилей

Оба преступника получили реальные тюремные сроки
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Всего от рук угонщиков пострадало 11 человекВсего от рук угонщиков пострадало 11 человекФото: Константин КЯКИНЕН
Изменить размер текста:

Двоих 20-летних чепчан осудили за серию угонов автомобилей. Известно, что оба молодых человека ранее были судимы. Выйдя из колонии, они стали злоупотреблять алкоголем, и некоторые их встречи заканчивались угонами чужих машин. Приятели использовали типичную схему: взламывали авто, вскрывали кожух управления и замыкали провода - машина заводилась и они уезжали на ней с места ЧП.

Чепчане успели угнать семь авто. В двух случаях в автомобилях не было аккумуляторов - их молодые люди похищали из соседних авто. Всего от серии преступлений пострадало 11 человек, в том числе и пенсионеры. Отметим, что на двоих эти молодые люди совершили уже 29 различных преступлений.

Как рассказали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре, уголовное дело было заведено по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Угон автомобиля группой лиц» и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц». Одного из приятелей приговорили к 3,5 годам колонии. Другому назначили 4,5 года тюрьмы: в отличие от сообщника, он был судим не по «малолетке», а уже будучи совершеннолетним.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская область сохранила 42 место в экологическом рейтинге регионов России
В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом
В Кирове из-за ралли отменят автобус до Сидоровки
МЧС: сегодня на кировских дорогах ожидается накат и гололедица
Кировчане в ночь с 13 на 14 декабря смогут увидеть яркий звездопад
В Кирове на уличной ярмарке торговали опасными орехами и сухофруктами
ДДХ: «Ремонт тротуаров на Красина и Воровского выполняется без нарушений»
40 кировских врачей получат выплаты за работу в районах
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Чтобы не платить 300 тысяч рублей штрафа, кировчанин погасил долг в 4 миллиона рублей
В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину
Чепчанин украл из ритуального салона 23 тысячи рублей
В Кирове утвердили тариф на мусор
В Кирове автобусы заправляли печным топливом
«Экстрасенс» из Москвы обманула кировчан на 3,5 миллиона рублей
8 вагонов поезда сошли с рельс: возможна задержка других составов
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
В Омутнинске полиция дважды ездила «разминировать» дом
Ночью в Зуевском районе «Гранта» съехала в кювет и перевернулась
В Котельниче создали новогоднюю елку из 800 килограмм картофеля
Кировчанин на Mitsubishi «уценил» патрульную машину ДПС
В УФСИН России по Кировской области подвели итоги Года добровольца
В кировском ЗАГСе появится спецотдел для регистрации новорожденных