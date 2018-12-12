2018-12-12T17:47:36+03:00
Происшествия

В Чепецке 20-летние уголовники выпили и угнали семь автомобилей

Оба преступника получили реальные тюремные сроки
Александр ЧАРУШИН
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Всего от рук угонщиков пострадало 11 человекВсего от рук угонщиков пострадало 11 человекФото: Константин КЯКИНЕН
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Двоих 20-летних чепчан осудили за серию угонов автомобилей. Известно, что оба молодых человека ранее были судимы. Выйдя из колонии, они стали злоупотреблять алкоголем, и некоторые их встречи заканчивались угонами чужих машин. Приятели использовали типичную схему: взламывали авто, вскрывали кожух управления и замыкали провода - машина заводилась и они уезжали на ней с места ЧП.

Чепчане успели угнать семь авто. В двух случаях в автомобилях не было аккумуляторов - их молодые люди похищали из соседних авто. Всего от серии преступлений пострадало 11 человек, в том числе и пенсионеры. Отметим, что на двоих эти молодые люди совершили уже 29 различных преступлений.

Как рассказали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре, уголовное дело было заведено по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Угон автомобиля группой лиц» и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц». Одного из приятелей приговорили к 3,5 годам колонии. Другому назначили 4,5 года тюрьмы: в отличие от сообщника, он был судим не по «малолетке», а уже будучи совершеннолетним.

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