В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-12T14:27:42+03:00

Год назад он уже был судим

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63-летнего мужчину из Яранска обвинили в убийстве своей сожительницы. Преступление произошло ночью 10 декабря 2018 года.

Около одиннадцати часов вечера в правоохранительные органы позвонили и сообщили: в одном из деревенских домов в Верхоуслино нашли тело 66-летней женщина. На место ЧП сразу же выехали следователи. Они установили: женщину убили, ударив ножом в грудь.

Под подозрение пал ее сожитель. 63-летний мужчина под тяжестью доказательств признался - это он убил свою приятельницу. Они сидели вечером, выпивали и неожиданно начали ссориться. Тогда мужчина схватил со стола нож и ударил им в грудь своей подруги. Женщина тут же скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о мере его пресечения, проводятся необходимые экспертизы. Расследование продолжается. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы. Также известно, что год назад он уже был судим за причинение легкого вреда здоровью. Наказание отбывал условно.