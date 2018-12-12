В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом

12 Дек. 14:27 2018-12-12T17:55:23+03:00

Год назад он уже был судим

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63-летнего мужчину из Яранска обвинили в убийстве своей сожительницы. Преступление произошло ночью 10 декабря 2018 года.

Около одиннадцати часов вечера в правоохранительные органы позвонили и сообщили: в одном из деревенских домов в Верхоуслино нашли тело 66-летней женщины. На место ЧП сразу же выехали следователи. Они установили: женщину убили, ударив ножом в грудь.

Подозрение пало на ее сожителя. 63-летний мужчина под тяжестью доказательств признался - это он убил свою приятельницу. Они сидели вечером, выпивали и неожиданно начали ссориться. Тогда мужчина схватил со стола нож и ударил им в грудь своей подруги. Женщина тут же скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения, проводятся необходимые экспертизы. Расследование продолжается. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы. Также известно, что год назад он уже был судим за причинение легкого вреда здоровью. Наказание отбывал условно.