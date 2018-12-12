2018-12-12T13:30:59+03:00
Общество

В Кирове из-за ралли отменят автобус до Сидоровки

Дорогу перекроют от Порошино до самого поселка
Евгений ДЕМИХОВ
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Этот участок дороги перекроют для гонщиков. Фото: Яндекс.КартыЭтот участок дороги перекроют для гонщиков. Фото: Яндекс.Карты
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15 декабря 2018 года автобус номер 117 не будет ходить. Рейсы из Кирова в 7.20 и 9.00 и из Сидоровки в 8.20 и 10.00 отменят. На дороге по пути в поселок будет проходить Кубок России «Ралли Вятка-2018».

Как сообщили в «КировПассажирАвтотранс» трасса будет пролегать от улицы Порошинской до поселка Сидоровка. Этот десятикилометровый участок оградят для гонок на авто.

Напомним 14 и 15 декабря 2018 года в Кирове пройдет первый этап Кубка России «Ралли Вятка-2018». В эти дни водители на своих машинах пройдут десять спецучастков. 14 числа авто стартуют с заезда на аэродром ДОСААФ (около остановки «Юркин Парк») и финишируют в Кирове на улице Прудной, 51. Во второй день Заезд начнется из поселка Сидоровка и окончится, как и в первый, на улице Прудной.

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