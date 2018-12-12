2018-12-12T12:52:47+03:00
Происшествия

МЧС: сегодня на кировских дорогах ожидается накат и гололедица

По данным ведомства заморозков не ожидается
Елизавета Захарова
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Гололедица может стать причиной серьезных происшествий и травмГололедица может стать причиной серьезных происшествий и травмФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Министерство по чрезвычайным ситуациям по Кировской области предупреждает кировча: сегодня на тротуарах и дорогах ожидаются накаты и гололедица.

Кировским водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать опасных ситуаций, - написали в ведомстве. - Накаты и гололедица могут стать причиной серьезных чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на это морозов в среду не будет. Дневная температура воздуха будет -2..-7 градусов Цельсия, ночная - на два градуса холоднее. Скорость южного ветра будет от 3 до 8 метров в секунду, и лишь местами его порывы будут достигать 11 метров в секунду.

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