2018-12-12T12:47:29+03:00
Происшествия

Кировчане в ночь с 13 на 14 декабря смогут увидеть яркий звездопад

Поток метеоров можно будет наблюдать невооруженным взглядом
Евгений ДЕМИХОВ
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Любители-астрономы надеются, что небо в эту ночь будет чистым. Фото: vk.com/astro_kirovЛюбители-астрономы надеются, что небо в эту ночь будет чистым. Фото: vk.com/astro_kirov
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Зрелищу, возможно, помешают только облака. В ночь с 13 на 14 декабря ожидается переменная облачность. А вот других факторов, которые закроют яркий метеоритный поток, не предвидится. Даже Луна зайдет за горизонт около девяти вечера.

- В эту ночь ожидается пик метеорного потока Геминиды, - рассказали кировские астрономы-любители. - За один час можно наблюдать до 120 метеоров в час. Метеоры Геминид очень яркие, к тому же они не летят на Землю, а «догоняют» ее, поэтому их скорость будет не очень высокой. В этом году складываются все условия для наблюдения за звездопадом невооруженным глазом.

Звездопад будет видно всю ночь.

Кстати, этот метеорный поток был обнаружен еще в 19 веке. Ученым не известны другие более мощные и яркие потоки.

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