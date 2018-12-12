2018-12-12T12:42:01+03:00
Общество

В Кирове на уличной ярмарке торговали опасными орехами и сухофруктами

Изымать товар не стали, но продавцам выписали штрафы
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Торговля развернулась на перекрестке улиц Сурикова и Калинина. Фото: www.rshn43.ruТорговля развернулась на перекрестке улиц Сурикова и Калинина. Фото: www.rshn43.ru
Изменить размер текста:

На днях в Кирове прошла очередная уличная ярмарка. Торговая площадка находилась на оживленном перекрестке улиц Сурикова и Калинина. Кировчане могли приобрести овощи, сухофрукты и орехи. Однако, как показала проверка, не все товары были безопасны для покупателей.

- В частности, на ярмарке продавали сортовой картофель без необходимых документов, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Это значит, что гарантий качества овощей не было. Также у продавцов отсутствовали документы на сухофрукты и орехи, поэтому нельзя было проверить безопасность продуктов и убедиться в том, что в них не было вредных бактерий и организмов. Изымать товар не стали, однако всем продавцам были выписаны штрафы.

Кстати, недавно мы рассказывали об огромной партии зараженных киви, завезенных в Кировскую область из Ирана. 48 тонн плодов, на которых обнаружили тутовую щитовку, доставили в наш регион через Нижний Новгород.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская область сохранила 42 место в экологическом рейтинге регионов России
В Чепецке 20-летние уголовники выпили и угнали 7 автомобилей
В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом
В Кирове из-за ралли отменят автобус до Сидоровки
МЧС: сегодня на кировских дорогах ожидается накат и гололедица
Кировчане в ночь с 13 на 14 декабря смогут увидеть яркий звездопад
ДДХ: «Ремонт тротуаров на Красина и Воровского выполняется без нарушений»
40 кировских врачей получат выплаты за работу в районах
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Чтобы не платить 300 тысяч рублей штрафа, кировчанин погасил долг в 4 миллиона рублей
В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину
Чепчанин украл из ритуального салона 23 тысячи рублей
В Кирове утвердили тариф на мусор
В Кирове автобусы заправляли печным топливом
«Экстрасенс» из Москвы обманула кировчан на 3,5 миллиона рублей
8 вагонов поезда сошли с рельс: возможна задержка других составов
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
В Омутнинске полиция дважды ездила «разминировать» дом
Ночью в Зуевском районе «Гранта» съехала в кювет и перевернулась
В Котельниче создали новогоднюю елку из 800 килограмм картофеля
Кировчанин на Mitsubishi «уценил» патрульную машину ДПС
В УФСИН России по Кировской области подвели итоги Года добровольца
В кировском ЗАГСе появится спецотдел для регистрации новорожденных