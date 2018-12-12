В Кирове на уличной ярмарке торговали опасными орехами и сухофруктами

12 Дек. 12:42 2018-12-12T12:42:01+03:00

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На днях в Кирове прошла очередная уличная ярмарка. Торговая площадка находилась на оживленном перекрестке улиц Сурикова и Калинина. Кировчане могли приобрести овощи, сухофрукты и орехи. Однако, как показала проверка, не все товары были безопасны для покупателей.

- В частности, на ярмарке продавали сортовой картофель без необходимых документов, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Это значит, что гарантий качества овощей не было. Также у продавцов отсутствовали документы на сухофрукты и орехи, поэтому нельзя было проверить безопасность продуктов и убедиться в том, что в них не было вредных бактерий и организмов. Изымать товар не стали, однако всем продавцам были выписаны штрафы.

Кстати, недавно мы рассказывали об огромной партии зараженных киви, завезенных в Кировскую область из Ирана. 48 тонн плодов, на которых обнаружили тутовую щитовку, доставили в наш регион через Нижний Новгород.