2018-12-12T12:20:31+03:00
Недвижимость

ДДХ: «Ремонт тротуаров на Красина и Воровского выполняется без нарушений»

Тысяча сто квадратных метров будут сданы к 20 декабря
Елизавета Захарова
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Все работы должны завершиться до 20 декабря. Фото: vk.com/zlo43Все работы должны завершиться до 20 декабря. Фото: vk.com/zlo43
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Сейчас идут ремонтные работы на тротуарах на улице Воровского у районной областной больницы и у домов №№3 и 5 на улице Красина. В социальных сетях кировчане возмутились почему ремонт дорог и тротуаров в нашем городе всегда начинается с приходом холодов и снегопадов. Однако, в Дирекции дорожного хозяйства пояснили: все работы выполняются без нарушений и по специальной технологии.

- В период минусовых температур брусчатка укладывается с использованием каленого песка и бетонной смеси со специальными добавками, - пояснила заместитель руководителя ДДХ Марина Бармина. - Предварительно поверхность, где формируется основание, очищается от снега и льда. Ремонт этих участков реализуется на сэкономленные от аукциона деньги.

Кроме того, Марина Бармина еще и уточнила: у нового отремонтированного тротуара гарантийный срок три года. Если за это время на этих участках появятся дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

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