40 кировских врачей получат выплаты за работу в районах

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-12T11:53:48+03:00

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В 2018 году в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек переехало более 40 медицинских работников. Они отправились лечить население в Котельничский, Слободской, Пижанский, Юрьянский, Нолинский и другие районы.

- Все они подали заявку на участие в программах: федеральной - «Земский доктор» и региональной - «Вятский медик», - рассказали в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Участникам из государственного бюджета выплатят по 1 миллиону на решение жилищных проблем, а из регионального 500 тысяч на каждого врача и 150 - на фельдшера. Заявки все еще принимаются.

Стать претендентами на единовременную выплату могут все медики, устроившиеся на вакантные должности в районы. Обязательное условие - отработать в организации не менее пяти лет.

Кстати, в прошлом году государственной поддержкой воспользовались 151 человек.