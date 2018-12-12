2018-12-12T11:53:48+03:00
Здоровье

40 кировских врачей получат выплаты за работу в районах

Медработникам дадут деньги по федеральной и региональной программам
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Молодые специалисты могут рассчитывать на поддержку государстваМолодые специалисты могут рассчитывать на поддержку государстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В 2018 году в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек переехало более 40 медицинских работников. Они отправились лечить население в Котельничский, Слободской, Пижанский, Юрьянский, Нолинский и другие районы.

- Все они подали заявку на участие в программах: федеральной - «Земский доктор» и региональной - «Вятский медик», - рассказали в Министерстве здравоохранения Кировской области. - Участникам из государственного бюджета выплатят по 1 миллиону на решение жилищных проблем, а из регионального 500 тысяч на каждого врача и 150 - на фельдшера. Заявки все еще принимаются.

Стать претендентами на единовременную выплату могут все медики, устроившиеся на вакантные должности в районы. Обязательное условие - отработать в организации не менее пяти лет.

Кстати, в прошлом году государственной поддержкой воспользовались 151 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»