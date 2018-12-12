2018-12-12T11:37:13+03:00
Происшествия

Чтобы не платить 300 тысяч рублей штрафа, кировчанин погасил долг в 4 миллиона рублей

Также у должника арестовали иномарку
Александр ЧАРУШИН
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Под угрозой крупного штрафа мужчина все-таки погасил долгПод угрозой крупного штрафа мужчина все-таки погасил долгФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Кирове налоговики выявили бизнесмена, который получил крупную выручку, но не заплатил налоги с нее. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП по Кировской области, 30-летний мужчина не перечислил 4 миллиона рублей налогов. Добровольно оплачивать их бизнесмен отказался - тогда судебные приставы вызвали его на прием и рассказали о возможных последствиях.

- В течение пяти дней мужчину могли оштрафовать на 300 тысяч рублей, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Более того, на иномарку, принадлежащую должнику, был наложен арест. На пятый день, уже вечером, мужчина все-таки перечислил всю сумму задолженности по налогам.

Ранее мы рассказывали о ЧП, произошедшем в Вятских Полянах. Замначальника городского отдела судебных приставов предупредил свою бывшую жену о том, что с ее банковской карты должны списать деньги в счет долга. Женщина успела снять деньги с карты - приставы в итоге недосчитались 17 тысяч рублей.

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