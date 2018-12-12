2018-12-12T11:10:45+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину

Последний раз его видели полторы недели назад
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове полторы недели назад пропал 35-летний мужчина. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВ Кирове полторы недели назад пропал 35-летний мужчина. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск Павла Бажина. 35-летнего кировчанина в последний раз видели полторы недели назад, 2 декабря 2018 года.

Мужчина ростом 160-165 сантиметров, среднего телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина носит бороду и усы.

Когда Павла видели в последний раз он был одет в темно-синюю болоневую куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку и черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Павла Бажина, то просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская область сохранила 42 место в экологическом рейтинге регионов России
В Чепецке 20-летние уголовники выпили и угнали 7 автомобилей
В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом
В Кирове из-за ралли отменят автобус до Сидоровки
МЧС: сегодня на кировских дорогах ожидается накат и гололедица
Кировчане в ночь с 13 на 14 декабря смогут увидеть яркий звездопад
В Кирове на уличной ярмарке торговали опасными орехами и сухофруктами
ДДХ: «Ремонт тротуаров на Красина и Воровского выполняется без нарушений»
40 кировских врачей получат выплаты за работу в районах
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Чтобы не платить 300 тысяч рублей штрафа, кировчанин погасил долг в 4 миллиона рублей
Чепчанин украл из ритуального салона 23 тысячи рублей
В Кирове утвердили тариф на мусор
В Кирове автобусы заправляли печным топливом
«Экстрасенс» из Москвы обманула кировчан на 3,5 миллиона рублей
8 вагонов поезда сошли с рельс: возможна задержка других составов
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
В Омутнинске полиция дважды ездила «разминировать» дом
Ночью в Зуевском районе «Гранта» съехала в кювет и перевернулась
В Котельниче создали новогоднюю елку из 800 килограмм картофеля
Кировчанин на Mitsubishi «уценил» патрульную машину ДПС
В УФСИН России по Кировской области подвели итоги Года добровольца
В кировском ЗАГСе появится спецотдел для регистрации новорожденных