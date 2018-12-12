В Кирове разыскивают 35-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-12T11:10:45+03:00

В Кирове полторы недели назад пропал 35-летний мужчина. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Последний раз его видели полторы недели назад

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск Павла Бажина. 35-летнего кировчанина в последний раз видели полторы недели назад, 2 декабря 2018 года.

Мужчина ростом 160-165 сантиметров, среднего телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина носит бороду и усы.

Когда Павла видели в последний раз он был одет в темно-синюю болоневую куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку и черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Павла Бажина, то просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.