2018-12-12T11:00:55+03:00
Происшествия

Чепчанин украл из ритуального салона 23 тысячи рублей

На месте ЧП остались отпечатки пальцев преступника
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Мужчина разбил окно павильона и проник внутрь. Фото: rweek.ruМужчина разбил окно павильона и проник внутрь. Фото: rweek.ru
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в Кирово-Чепецке обокрали ларек с похоронными принадлежностями. Ночью преступник разбил окно павильона, зашел в помещение и похитил деньги из кассы. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Сразу после кражи мужчина скрылся с места ЧП, однако оставил отпечатки пальцев.

- Полиция вскоре разыскала преступника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Им оказался 28-летний чепчанин. Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали историю о 36-летнем жителе Кирова, который обокрал чердак в одном из домов на улице Большева. Ущерб составил 20 тысяч рублей, вскоре мужчину задержали полицейские.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»