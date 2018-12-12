2018-12-12T11:00:55+03:00
Происшествия

Чепчанин украл из ритуального салона 23 тысячи рублей

На месте ЧП остались отпечатки пальцев преступника
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина разбил окно павильона и проник внутрь. Фото: rweek.ruМужчина разбил окно павильона и проник внутрь. Фото: rweek.ru
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На прошлой неделе в Кирово-Чепецке обокрали ларек с похоронными принадлежностями. Ночью преступник разбил окно павильона, зашел в помещение и похитил деньги из кассы. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Сразу после кражи мужчина скрылся с места ЧП, однако оставил отпечатки пальцев.

- Полиция вскоре разыскала преступника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Им оказался 28-летний чепчанин. Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали историю о 36-летнем жителе Кирова, который обокрал чердак в одном из домов на улице Большева. Ущерб составил 20 тысяч рублей, вскоре мужчину задержали полицейские.

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