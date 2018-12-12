2018-12-12T12:13:33+03:00
Недвижимость

В Кирове утвердили тариф на мусор

Об этом сегодня рассказали в правительстве
Мария ПЕТРОВА
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Платить за мусор будут все без исключения жители Кировской областиПлатить за мусор будут все без исключения жители Кировской областиФото: Тимур ХАНОВ
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На волне грядущего роста тарифов за коммуналку из-за увеличения НДС до 20 процентов народ воспринял грядущую мусорную реформу как издевательство - за отходы мы и так платим в рамках содержания жилья, а тут очередной побор. Власти объясняют: создается новая коммунальная услуга и новые условия по захоронению отходов.

Сегодня в областном правительстве руководитель Региональной службы по тарифам Максим Михайлов рассказал, о том, что кубометр мусора стоить 791 рубль.

Что касается главного вопроса, как будем платить с «квадрата» или человека, то с этим региональные власти определяться на следующей неделе.

- Мы считаем, что для Кирова плата с «квадрата» будет более уместной, - заявил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - В последние годы вводилось много социального жилья. Люди стали покупать небольшие квартиры-студии в 30 квадратов. Таким образом, исходя из ориентировочного тарифа 5 - 6 рублей с квадрата, плата составит всего 150 - 180 рублей.

Если будет принято решение - брать за мусор с человека, то предварительно платить будем так: 137, 06 руб. с человека - для жителей Кирова, 130, 57 руб. - для жителей Кирово-Чепецка и 114, 75 - для жителей районов. При этом Максим Владиславович подчеркнул, что речь идет о тарифе на первое полугодие 2019 года. С июля плату повысят.

При этом Игорь Юрьевич добавил, что пока окончательная плата с квадрата не определена. Напомним, сумма за мусор будет включена в платежку за электричество. Соответствующий договор уже заключен с ЭнергосбыТом. Люди переживают, как будут проходить начисления. Тем более у ЭнергосбыТа постоянные проблемы с системой - то платежи не проходят, то лишнее начислят, то в офис не попасть - там «километровые» очереди. Игорь Редькин успокоил: этот вопрос находится на постоянном контроле у правительства.

В ЭнергосбыТе пообещали увеличить число операторов и консультантов в офисе, внедрили систему электронной очереди и подумывают о том, чтобы увеличить число офисов. Кроме этого, в случае, если человек заплатил только за электричество, а платеж за мусор решил отложить, то это не значит, что ему отключат свет. За каждую услугу можно платить отдельно.

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