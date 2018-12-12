2018-12-12T10:21:54+03:00
Общество

В Кирове автобусы заправляли печным топливом

82 транспортных средства загрязняли атмосферу
Александр ЧАРУШИН
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Воздух на двух перекрестках в городе действительно был загрязненВоздух на двух перекрестках в городе действительно был загрязненФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мае-октябре 2018 года в Кирове продолжились проверки чистоты атмосферного воздуха. В частности, проверялся воздух в районе Заречного парка, а также самых загруженных перекрестков (улиц Ленина и Блюхера, Щорса и Производственной). Всего было отобрано 36 проб, по ним провели свыше 200 исследований.

К качеству воздуха в Заречном парке вопросов не возникло. Однако в октябре на перекрестках улиц Ленина и Блюхера, а также Щорса и Производственной зафиксировали выброс сверх нормы загрязняющих веществ (оксида углерода).

- Также специалисты проверяли экологическую безопасность выхлопов от автобусов, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Всего было проверено 184 автобуса, и 82 из них действительно загрязняли атмосферу. Виновных лиц наказали, сумма штрафов составила 41 тысячу рублей.

Отметим, что проверка подтвердила факты использования печного топлива для заправки общественного транспорта в Кирове.

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