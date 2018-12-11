2018-12-11T18:13:04+03:00
Происшествия

В Омутнинске полиция дважды ездила «разминировать» дом

Мужчина сообщил о взрывном устройстве по телефону
Евгений ДЕМИХОВ
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По ложной тревоге выезжали и специалисты из ФСБПо ложной тревоге выезжали и специалисты из ФСБФото: Михаил ДЕНИСОВ
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Силовики Омутнинска уже второй раз последние три недели выезжают по сообщению о «заминированном» здании на улице Буденного. И второй раз вызов оказывается ложной тревогой.

- 10 декабря сотрудникам полиции поступил звонок, - рассказали в редакции «Омутнинские вести +». - Сотрудники МВД и ФСБ выехали на место, однако найти взрывное устройство так и не удалось.

Силовики вычислили звонившего. Сейчас с ним работают следователи.

Второй аналогичный случай произошел 19 ноября. Тогда житель Омутнинска сообщил полиции о бомбе в том же самом доме. Мужчину нашли и задержали.

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