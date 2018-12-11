2018-12-11T17:32:54+03:00
Происшествия

Ночью в Зуевском районе «Гранта» съехала в кювет и перевернулась

44-летний водитель ехал по заснеженной трассе на слишком высокой скорости
Александр ЧАРУШИН
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Машина перевернулась на безлюдной трассе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМашина перевернулась на безлюдной трассе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Сегодня, 11 декабря, в Зуевском районе Кировской области «легковушка» опрокинулась в кювет. Об этом «Комсомолке» рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. По предварительным данным, ЧП произошло в 02.50 часов ночи на 83-м километре трассы, ведущей из Кирова в Фаленки. 44-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» выбрал слишком высокую скорость езды. В итоге он не справился с управлением, машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.

- Пассажиров в салоне «Лады Гранты» не было, - сообщили в ведомстве. - Сам водитель получил серьезные ушибы, однако госпитализация ему не потребовалась. В момент ЧП мужчина был трезв.

Напомним, минувшим вечером в Юрьянском районе «Лада Гранта» столкнулась с грузовиком марки «Тойота». 35-летний водитель «Гранты» от полученных травм скончался еще до приезда «скорой».

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