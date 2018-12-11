2018-12-11T18:26:21+03:00
Общество

В Котельниче создали новогоднюю елку из 800 килограмм картофеля

Необычное «дерево» установили в одном из ангаров фермерского хозяйства Савковых
Елизавета Захарова
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На вершине «картофельной» ели по традиции разместилась пятиконечная звезда. Фото: Анна САВКОВАНа вершине «картофельной» ели по традиции разместилась пятиконечная звезда. Фото: Анна САВКОВА
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Котельнические фермеры в одном из рабочих ангаров установили «новогоднюю ель» из более чем 6500 картофелин. «Дерево» весит чуть больше 800 килограммов и состоит из 22 мешков овощей. Об этом сообщили в паблике «Типичный Котельнич».

Фермеры нарядили свою «елку», как положено: новогодними игрушками, мишурой и гирляндой. Необычное новогоднее дерево простоит в ангере фермерского хозяйства Савковых до конца праздников.

На данный момент это самая необычная новогодняя елка, которой хвастались кировчане в социальных сетях. Если у вас есть свой претендент на звание самой чудоковатой ели, то присылайте фотографии к нам в редакции по электронной почте: kp@kp-kirov.ru или в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook или Twitter.

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