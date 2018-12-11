Кировчанин на Mitsubishi «уценил» патрульную машину ДПС

СЕГОДНЯ 16:42 2018-12-11T16:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 10 декабря, на улице Воровского в Кирове иномарка столкнулась с патрульной машиной ДПС. Как сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, авария случилась около 13.10 часов. 54-летний кировчанин за рулем Mitsubishi, поворачивая налево с Хлебозаводского проезда, врезался машину патрульных, выезжавшую с перекрестка.

На Воровского иномарка "уценила" машину ДПС.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

Как рассказал сам водитель иномарки, он ехал за грузовиком и одновременно с ним начал поворот - мужчина просто не заметил машину ДПС. Тем не менее, виновником аварии признан водитель Mitsubishi. Он не соблюдал очередность при повороте на перекрестке.

Отметим, что никто из водителей и пассажиров машин практически не пострадал. Однако сами автомобили получили серьезные повреждения.