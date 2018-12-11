В УФСИН России по Кировской области подвели итоги Года добровольца

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-11T16:33:32+03:00

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15 тысяч неравнодушных граждан со всех регионов нашей страны и 120 зарубежных стран прибыли на Международный форум добровольцев, чтобы подвести итоги Года волонтера.

-Волонтеры в Ирландии, у нас добровольцы, мы русские люди, - отметил председатель ветеранской организации УФСИН Сергей Омелюхин. - Наши сотрудники задолго до объявления года Добровольца стали ими. 25 марта 2017 года под эгидой ветеранской организации на базе спецподразделения «Алмаз» был создан военно-патриотический клуб «Гвардейцы». Сотрудники в своё личное время, в выходные дни занимаются с ребятами, способствуют креплению здоровья детей, готовят их к защите Родины. В наш клуб мы берем детей абсолютно бесплатно, вкладываем в них свою душу. И вот итог! В декабре 2018 года на межрегиональном турнире по футболу, который проходил в г. Йошкар-Ола, команда наших воспитанников заняла 2-место. Среди соперников, а всего в турнире приняли участие 12 команд, 11 представляли профессиональные футбольные коллективы таких клубов как «Зенит», «Рубин» и только наша команда была представлена как общественная организация. Хочу подчеркнуть ещё раз, наши сотрудники и ветераны занимаются с ребятами на общественных началах, безвозмездно.

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Кировской области принимают участие в различных благотворительных акциях, активно участвуют в экологических и социальных проектах, осуществляют патронаж над детскими домами и интернатами региона, участвуют в реализации важного государственного проекта – формировании банка данных потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток костного мозга.

- Именно наши сотрудники первыми приходят для спасения тонущих, предотвращают гибель людей на пожарах, ищут потерявшихся детей, сотрудники и ветераны принимают активное участие в Вахте памяти, ведут работы по поиску останков и установлению имён погибших и пропавших без вести, - пояснил ветеран.

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

Помогая, нельзя забывать о главном - отдавая, ты получаешь гораздо больше. Добровольчество предполагает широкий круг деятельности, которое осуществляется без расчёта на денежное вознаграждение. Вместо материальных выгод оно дает радость от сделанного доброго дела, от совместного труда, дает новых друзей, значительно расширяет круг общения.