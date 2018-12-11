2018-12-11T16:55:58+03:00
Общество

В кировском ЗАГСе появится спецотдел для регистрации новорожденных

Эти изменения не коснутся жителей Нововятска
Евгений ДЕМИХОВ
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В правительстве хотят разделить все виды услуг ЗАГСов по специфике. Фото: архив «КП»В правительстве хотят разделить все виды услуг ЗАГСов по специфике. Фото: архив «КП»
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С 1 января 2019 года новорожденных начнут регистрировать в ЗАГСе на Октябрьском проспекте, 66. Здесь же можно будет пройти процедуру регистрации отцовства и усыновления А вот заключить или расторгнуть брак жители Кирова смогут только во Дворце бракосочетания на улице Карла Маркса, 23. ЗАГС в Ленинском районе работать больше не будет.

- Изменения проведут в связи с решением министерства юстиции, - рассказала замминистра юстиции Кировской области Юлия Игнатюк. - Первые шаги по реформированию системы были сделаны еще в 2012 году. Тогда начал работать спецотдел ЗАГС регистрации смерти. Эти изменения положительно сказались на качестве оказания услуг. После анализа ситуации было решено разделить все виды услуг по специфике.

Жителей Нововятска реформа не коснется. ЗАГС в этом микрорайоне будет работать в обычном режиме.

Кстати, сейчас в ведомстве продолжают переход в электронный формат. Сведения региональных ЗАГСов вносят в единый федеральный реестр. Работу планируют окончить к 2020 году.

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