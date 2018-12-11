2018-12-11T16:49:11+03:00
Звезды

Краевед из Котельнича получила письмо от Солженицына

11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого писателя
Александр ЧАРУШИН
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Уже через месяц знаменитый литератор прислал ответ на письмо краеведа. Фото: Светлана ПАНЬКОВАУже через месяц знаменитый литератор прислал ответ на письмо краеведа. Фото: Светлана ПАНЬКОВА
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До столетия Александр Солженицын не дожил десять лет - сказались годы, проведенные в лагерях. Как выяснила «Комсомолка», еще 15 лет назад краеведу из Котельничского района удалось вступить в переписку со всемирно известным писателем.

- В 1997 году у меня вышла брошюра о крестьянине Сенникове, - рассказала «Комсомолке» Светлана Панькова. - Тогда я была директором музея крестьянства в поселке Ленинская Искра. О брошюре узнал мой коллега из Саратова, прочитал ее и посоветовал выслать Солженицыну. По его словам, Александр Исаевич мог прислать в ответ свое издание.

К слову, брошюра «Дмитрий Сенников - подвижник ХIХ века» была посвящена открытию на Вятке первой крестьянской библиотеки и сельскохозяйственного музея.

Светлана Николаевна прислушалась к совету и в 2002 году отправила брошюру Александру Солженицыну. Ответ не заставил себя долго ждать: уже через месяц она получила письмо от знаменитого литератора.

Александр Исаевич поблагодарил краеведа за ее письмо. Фото: Светлана ПАНЬКОВА

Александр Исаевич поблагодарил краеведа за ее письмо. Фото: Светлана ПАНЬКОВА

- Дорогая Светлана Николаевна! - пишет Солженицын. - Очень тронут был Вашей книжечкой о Д. И. Сенникове и приложенным извещением о все еще существующем Вашем сельском музее. Сенников - замечательная фигура… … Желаю успеха Вашей самоотверженной работе и Вашему музею. Всего Вам доброго!

Отметим, что эта переписка до сих пор остается уникальным случаем, когда жителю нашего региона удалось пообщаться с Александром Солженицыным. Кстати, письмо Александра Исаевича до сих пор хранится в экспозиции музея крестьянства в Ленинской Искре.

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