2018-12-11T16:49:11+03:00
Звезды

Краевед из Котельнича получила письмо от Солженицына

11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого писателя
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Уже через месяц знаменитый литератор прислал ответ на письмо краеведа. Фото: Светлана ПАНЬКОВАУже через месяц знаменитый литератор прислал ответ на письмо краеведа. Фото: Светлана ПАНЬКОВА
Изменить размер текста:

До столетия Александр Солженицын не дожил десять лет - сказались годы, проведенные в лагерях. Как выяснила «Комсомолка», еще 15 лет назад краеведу из Котельничского района удалось вступить в переписку со всемирно известным писателем.

- В 1997 году у меня вышла брошюра о крестьянине Сенникове, - рассказала «Комсомолке» Светлана Панькова. - Тогда я была директором музея крестьянства в поселке Ленинская Искра. О брошюре узнал мой коллега из Саратова, прочитал ее и посоветовал выслать Солженицыну. По его словам, Александр Исаевич мог прислать в ответ свое издание.

К слову, брошюра «Дмитрий Сенников - подвижник ХIХ века» была посвящена открытию на Вятке первой крестьянской библиотеки и сельскохозяйственного музея.

Светлана Николаевна прислушалась к совету и в 2002 году отправила брошюру Александру Солженицыну. Ответ не заставил себя долго ждать: уже через месяц она получила письмо от знаменитого литератора.

Александр Исаевич поблагодарил краеведа за ее письмо. Фото: Светлана ПАНЬКОВА

Александр Исаевич поблагодарил краеведа за ее письмо. Фото: Светлана ПАНЬКОВА

- Дорогая Светлана Николаевна! - пишет Солженицын. - Очень тронут был Вашей книжечкой о Д. И. Сенникове и приложенным извещением о все еще существующем Вашем сельском музее. Сенников - замечательная фигура… … Желаю успеха Вашей самоотверженной работе и Вашему музею. Всего Вам доброго!

Отметим, что эта переписка до сих пор остается уникальным случаем, когда жителю нашего региона удалось пообщаться с Александром Солженицыным. Кстати, письмо Александра Исаевича до сих пор хранится в экспозиции музея крестьянства в Ленинской Искре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»