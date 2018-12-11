Мошенник «развел» кировчанку на 111 тысяч рублей и потребовал еще 350 тысяч

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-11T14:19:28+03:00

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Всего за несколько дней кировская пенсионерка лишилась 111 тысяч рублей и чуть не потеряла еще большую сумму денег. Все началось со звонка неизвестного мужчины. Он сообщил 75-летней кировчанке о «компенсации»: несколько лет назад она вложила деньги в частную фирму, но обанкротилась. Теперь ей якобы полагалась крупная выплата: 1,2 миллиона рублей. Все, что требовалось для получения «компенсации» - оплатить комиссию, всего 7 тысяч рублей.

- Потерпевшая перечислила эти деньги незнакомцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Однако он звонил вновь и вновь, требуя оплату налогов и услуг курьера. В итоге кировчанка перевела ему 111 тысяч рублей. Затем мошенник позвонил и сказал, что сумму компенсации увеличили до 1,5 миллионов рублей, но выросли и «издержки» - на них требовалось еще 350 тысяч. Услышав об этом, пенсионерка обратилась в полицию.

Уголовное дело заведено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По статье виновному может грозить реальный тюремный срок. Расследование продолжается.