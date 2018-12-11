2018-12-11T14:19:28+03:00
Происшествия

Мошенник «развел» кировчанку на 111 тысяч рублей и потребовал еще 350 тысяч

Полиция уже разыскивает преступника
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
75-летняя женщина несколько раз переводила деньги преступнику. Фото: navodah.info75-летняя женщина несколько раз переводила деньги преступнику. Фото: navodah.info
Изменить размер текста:

Всего за несколько дней кировская пенсионерка лишилась 111 тысяч рублей и чуть не потеряла еще большую сумму денег. Все началось со звонка неизвестного мужчины. Он сообщил 75-летней кировчанке о «компенсации»: несколько лет назад она вложила деньги в частную фирму, но обанкротилась. Теперь ей якобы полагалась крупная выплата: 1,2 миллиона рублей. Все, что требовалось для получения «компенсации» - оплатить комиссию, всего 7 тысяч рублей.

- Потерпевшая перечислила эти деньги незнакомцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Однако он звонил вновь и вновь, требуя оплату налогов и услуг курьера. В итоге кировчанка перевела ему 111 тысяч рублей. Затем мошенник позвонил и сказал, что сумму компенсации увеличили до 1,5 миллионов рублей, но выросли и «издержки» - на них требовалось еще 350 тысяч. Услышав об этом, пенсионерка обратилась в полицию.

Уголовное дело заведено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По статье виновному может грозить реальный тюремный срок. Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Зуевском районе «Гранта» съехала в кювет и перевернулась
В Котельниче создали новогоднюю елку из 800 килограмм картофеля
Кировчанин на Mitsubishi «уценил» патрульную машину ДПС
В УФСИН России по Кировской области подвели итоги Года добровольца
В кировском ЗАГСе появится спецотдел для регистрации новорожденных
В будние дни отдыхать в два раза дешевле
Краевед из Котельнича получила письмо от Солженицына
База отдыха «На берегу» - уютное место, чтобы переждать предновогодний ремонт
«Гранта» на трассе выехала на «встречку» и врезалась в грузовик. Есть погибшие
Следователи ищут в Кирове свидетелей и очевидцев нападений извращенца
Мошенницы помогали пенсионерке выкапывать трехлитровую банку с миллионом рублей
Пьяный кировчанин ночью залез в чужую «Тойоту» и попался патрулю
Кировчанина будут судить за 220 тысяч рублей долга перед сотрудницей фирмы
Новогодняя программа в Кирове 2018-2019: открытие елок, массовые катания и представления
В центре Кирова появился новый «диагональный» перекресток
Мэрия опубликовала новые размеры платы за содержание жилья в Кирове
Кировчанка потеряла 95 тысяч рублей, впустив в дом «проверку счетчиков»
Отреставрированное мраморное здание Вятского художественного музея откроется 26 декабря
Елку на Театральной площади откроет главный Дед Мороз
В Кирове четвертые сутки разыскивают шестнадцатилетнего подростка
Кировчанин продал незнакомцу часы-будильник с подслушивающим устройством
Гендиректора строительной компании осудят за недостройку в Нововятске
ГИБДД: в Кирове ухудшится погода и состояние дорог
Ледовый каток в Вересниках откроют 23 декабря