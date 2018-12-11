«Гранта» на трассе выехала на «встречку» и врезалась в грузовик. Есть погибшие
Вечером в понедельник, 10 декабря, в Юрьянском районе Кировской области произошла страшная авария. Около 19.20 часов на 409-ом километре автодороги «Вятка» столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Тойота Хино-300». По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем «Гранты» не справился с управлением, машину занесло и вынесло на «встречку».
Оба автомобиля в итоге оказались в кювете. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
- «Лада Гранта» на скорости врезалась в грузовик марки «Тойота», - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Оба автомобиля в итоге оказались в кювете. 35-летний водитель «Гранты» от полученных травм скончался еще до приезда «скорой».
Отметим, что 40-летний мужчина, сидевший за рулем грузовой «Тойоты», отделался ссадинами и ушибами. Госпитализация ему не потребовалась.
Автоинспекторы устанавливают все детали этой аварии.