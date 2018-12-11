2018-12-11T13:59:35+03:00
Происшествия

«Гранта» на трассе выехала на «встречку» и врезалась в грузовик. Есть погибшие

35-летний кировчанин не справился с управлением авто
Александр ЧАРУШИН
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«Ладу» смяло от удара с грузовиком. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области«Ладу» смяло от удара с грузовиком. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вечером в понедельник, 10 декабря, в Юрьянском районе Кировской области произошла страшная авария. Около 19.20 часов на 409-ом километре автодороги «Вятка» столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Тойота Хино-300». По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем «Гранты» не справился с управлением, машину занесло и вынесло на «встречку».

Оба автомобиля в итоге оказались в кювете. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Оба автомобиля в итоге оказались в кювете. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

- «Лада Гранта» на скорости врезалась в грузовик марки «Тойота», - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Оба автомобиля в итоге оказались в кювете. 35-летний водитель «Гранты» от полученных травм скончался еще до приезда «скорой».

Отметим, что 40-летний мужчина, сидевший за рулем грузовой «Тойоты», отделался ссадинами и ушибами. Госпитализация ему не потребовалась.

Автоинспекторы устанавливают все детали этой аварии.

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