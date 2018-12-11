2018-12-11T13:33:38+03:00
Происшествия

Следователи ищут в Кирове свидетелей и очевидцев нападений извращенца

Мужчина может быть причастен еще к целому ряду преступлений
Александр ЧАРУШИН
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Сообщите следователям любые данные о преступлениях кировчанина. Фото: СУ СКР по Кировской областиСообщите следователям любые данные о преступлениях кировчанина. Фото: СУ СКР по Кировской области
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На данный момент извращенец задержан. Как установили следователи, в 2017-2018 годах житель города Кирова занимался развратом с несовершеннолетними. Заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Сообщите следователям любые данные о преступлениях кировчанина. Фото: СУ СКР по Кировской области

Сообщите следователям любые данные о преступлениях кировчанина. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следователи ищут кировчан, ставших свидетелями и очевидцами преступлений, которые совершал мужчина, изображенный на фотографиях. Возможно, он еще несколько раз нападал на несовершеннолетних в разных районах города Кирова.

8 (8332) 485-181, 8 (8332) 485-241 - сообщите в СУ СК России по Кировской области любые данные о преступлениях, которые совершал этот человек.

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