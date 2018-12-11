2018-12-11T16:42:37+03:00
Происшествия

Мошенницы помогали пенсионерке выкапывать трехлитровую банку с миллионом рублей

Женщину обманули под предлогом «денежной реформы»
Алена ЗАЙЦЕВАЕвгений ДЕМИХОВ
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Мошенники «обменяли» сбережения старушки на ненастоящие долларыМошенники «обменяли» сбережения старушки на ненастоящие долларыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Граждане, храните ваши деньги в сберегательных кассах», - этот совет Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» жительница села Ежиха, видимо, не приняла во внимание. И свои сбережения сложила в трехлитровую банку. Несколько лет она экономила на всем и откладывала с пенсии большую часть денег. Таким образом накопив аж 1,2 миллиона. Нести деньги в банк побоялась, решив, что в трехлитровой банке их сохранность будет надежнее. Для пущей верности банку с деньгами зарыла у себя в огороде.

В минувшую пятницу к 88-летней жительнице Ежихи пришли две незнакомые дамы. Представились сотрудницами социальной службы. Мол, обходим все дома, предупреждаем, что на носу денежная реформа. И, если есть деньги, то стоит их поменять. Бабуля, помня несколько реформ, когда у большинства граждан «сгорели» все накопления, решила перестраховаться – поменять деньги заранее. Тем более женщины сказали, что денег у них достаточно.

Одна незадача – деньги зарыты. Но и это оказалась не проблема для «сотрудниц соцслужб». Дамы вооружились лопатами и отправились копать мерзлую землю.

- Они так усердно копали, что даже сломали черенок у лопаты, - рассказали в УМВД России по Кировской области.

Деньги из банки гостьи достали, а внутрь положили «билеты банка приколов». Подслеповатая старушка сразу не заметила, что ее обманули. Поняла уже тогда, когда дамы скрылись из виду. На следующий день бабуля побежала в полицию писать заявление. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Если аферисток найдут, то им грозит десять лет тюрьмы.

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