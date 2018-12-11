2018-12-11T11:37:55+03:00
Происшествия

Пьяный кировчанин ночью залез в чужую «Тойоту» и попался патрулю

Молодой человек не смог объяснить, зачем он это сделал
Александр ЧАРУШИН
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Патруль прибыл на место ЧП всего через несколько минут. Фото: Даниил АЛЬГИНПатруль прибыл на место ЧП всего через несколько минут. Фото: Даниил АЛЬГИН
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Около 04.00 часов утра в воскресенье, 9 декабря, во дворе дома по улице Нолинской в Кирове сработала сигнализация. Кировчанка-владелица «Тойоты Ярис» увидела в окне неизвестного мужчину, который сидел в ее автомобиле. Женщина сразу же сообщила об этом по телефону «02», а дежурный передал информацию о ЧП всем патрулям.

- Уже через несколько минут во дворе дома оказался первый экипаж, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Окно «Тойоты» было разбито, внутри нее находился пьяный молодой человек. Кировчанин не смог объяснить, зачем он пробрался в машину. Его передали в полицию для дальнейших разбирательств.

Минувшим летом подобное ЧП произошло во дворе дома по улице Павла Корчагина. Серийный вор был пойман с поличным прямо во взломанной машине. Мужчина попытался соврать, что ему «захотелось согреться», однако он был задержан и передан полиции.

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