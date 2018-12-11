2018-12-11T12:59:27+03:00
Происшествия

Кировчанина будут судить за 220 тысяч рублей долга перед сотрудницей фирмы

Мужчине может грозить наказание вплоть до реального срока
Александр ЧАРУШИН
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Деньги у фирмы были, однако обвиняемый из корыстных целей не выплачивал их сотрудницеДеньги у фирмы были, однако обвиняемый из корыстных целей не выплачивал их сотрудницеФото: Валерий РОМАНОВ
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В 2015-2018 году директор одной из кировских частных фирм долгое время не выдавал своей подчиненной зарплату. Сумма задолженности в итоге перевалила за 220 тысяч рублей. По версии следствия, кировчанин задерживал выплаты, исходя из личных корыстных интересов: на самом деле деньги у фирмы были. Все эти факты вскрылись после проверки работы компании прокуратурой Первомайского района Кирова.

- Следователи собрали все доказательства вины мужчины, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Уголовное дело против директора возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты». Минимальное наказание по статьей - 100 тысяч рублей штрафа, максимальное - три года тюрьмы и временное лишение права занимать должность. Уголовное дело против директора фирмы уже передано в суд.

Тем временем, Кировская область вошла в топ-15 регионов России с самыми низкими зарплатами. Средний размер заработка кировчан составляет от 13 до 29 тысяч рублей в месяц - значительно меньше, чем в большинстве других субъектов РФ.

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