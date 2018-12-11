В центре Кирова появился новый «диагональный» перекресток

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-11T12:56:32+03:00

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В Кирове, на перекрестке улиц Ленина и МОПРа, изменили схему движения пешеходов и водителей. Теперь «зеленый» на светофорах загорается одновременно, и дорогу с одной стороны улицы на другую можно перейти по диагонали. В это же время для всех водителей загорается «красный». В мэрии считают, что это сделает движение пешеходов на участке более безопасным.

- При красном сигнале светофора водители одновременно останавливаются, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Пешеходы теперь могут проходить перекресток в любом направлении. Хотелось обратить внимание на то, что ориентироваться им можно только на пешеходные светофоры - они меньших размеров и имеют только два сигнала, «красный» и «зеленый».

Отметим, что на перекрестке улиц Ленина и МОПРа заменили и старый светофор, находившийся в работе почти 20 лет.

К слову, «диагональный» перекресток стал не первым для Кирова. Ранее точно таким же образом отрегулировали движение и на перекрестке улиц Попова и Калинина.