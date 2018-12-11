2018-12-11T12:51:05+03:00
Дом. Семья

Новогодняя программа в Кирове 2018-2019: открытие елок, массовые катания и представления

Администрация города утвердила список праздничных мероприятий
Евгений ДЕМИХОВ
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Открывать главную елку области приедут аж два Деда Мороза. Фото: администрация КироваОткрывать главную елку области приедут аж два Деда Мороза. Фото: администрация Кирова
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Уже в эту субботу, 15 декабря, кировчанам предложат поучаствовать в предновогоднем событии. В этот день состоится торжественное открытие елки в парке Победы. С этого момента и вплоть до окончания новогодних каникул жителей Кирова ждут другие праздничные мероприятия.

Фото: администрация Кирова

Фото: администрация Кирова

Администрация города утвердила афишу новогодних торжеств. Особенно насыщенная программа ожидает посетителей Театральной площади. 22 декабря здесь откроют главную елку области. 31 декабря пройдет детская игровая и интерактивная шоу-программа. В новогоднюю ночь кировчане смогут посмотреть салют.

Фото: администрация Кирова

Фото: администрация Кирова

С 5 по 8 января жителей города ожидают игровые программы, а 13 января театрализованное представление.

Фото: администрация Кирова

Фото: администрация Кирова

Для горожан и гостей Кирова с 30 декабря по 8 января будут проводить массовые катания.

Фото: администрация Кирова

Фото: администрация Кирова

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