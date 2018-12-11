Мэрия опубликовала новые размеры платы за содержание жилья в Кирове

11 Дек. 10:27 2018-12-11T10:27:31+03:00

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Размер платы за содержание жилья для кировчан изменится с 1 января 2019 года. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города Кирова. Так, жители домов с лифтом и мусоропроводом, пользующиеся электроплитами, заплатят с «квадрата» по 23 рубля 24 копейки, а газовыми плитами - по 24 рубля и 14 копеек.

Самую высокую плату установят для жильцов домов с местной канализацией (выгребными ямами) - до 50 рублей и 4 копеек, в зависимости от благоустроенности дома, наличия газа и системы центрального водоснабжения. А кировчане, обитающие в общежитиях с полным благоустройством без лифтов, заплатят по 40 рублей 60 копеек за содержание каждого «квадрата» жилплощади.

Отметим, что все эти и другие цифры касаются лишь некоторых категорий горожан. Речь идет о жителях домов, которые не выбрали способа управления им, жителях муниципальных и государственных квартир, а также о кировчанах, арендующих жилье по договорам соцнайма.