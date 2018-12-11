2018-12-11T12:47:57+03:00
Происшествия

Кировчанка потеряла 95 тысяч рублей, впустив в дом «проверку счетчиков»

Пенсионерку обманули две женщины
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Пенсионерка сама впустила в дом незнакомок. Фото: Архив «КП»Пенсионерка сама впустила в дом незнакомок. Фото: Архив «КП»
Изменить размер текста:

В полицию Вятских Полян на днях обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее престарелая мать стала жертвой мошенников. Как выяснилось, днем, пока дочь была на работе, к 81-летней пенсионерке пришла «проверка счетчиков». Две неизвестные женщины осмотрели газовый и водные счетчики, после чего скрылись. Пенсионерка заподозрила неладное: все оборудование проверял один человек, а вторая гостья разговаривала с хозяйкой.

- После ухода «проверки» потерпевшая недосчиталась 95 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Пока одна преступница отвлекала ее внимание, другая женщина нашла тайник с деньгами и украла их. Полиция уже разыскивает этих женщин, возбуждено уголовное дело.

В последнее время пожилые кировчане все чаще становятся жертвами мошенников и квартирных воров и мошенников. Недавно 78-летний житель Кирова отдал 16 тысяч рублей за установку фильтров для воды. Полиция задержала преступников - ими оказались «гастролеры» из соседнего региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»