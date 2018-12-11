2018-12-11T12:47:57+03:00
Происшествия

Кировчанка потеряла 95 тысяч рублей, впустив в дом «проверку счетчиков»

Пенсионерку обманули две женщины
Александр ЧАРУШИН
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Пенсионерка сама впустила в дом незнакомок. Фото: Архив «КП»Пенсионерка сама впустила в дом незнакомок. Фото: Архив «КП»
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В полицию Вятских Полян на днях обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее престарелая мать стала жертвой мошенников. Как выяснилось, днем, пока дочь была на работе, к 81-летней пенсионерке пришла «проверка счетчиков». Две неизвестные женщины осмотрели газовый и водные счетчики, после чего скрылись. Пенсионерка заподозрила неладное: все оборудование проверял один человек, а вторая гостья разговаривала с хозяйкой.

- После ухода «проверки» потерпевшая недосчиталась 95 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Пока одна преступница отвлекала ее внимание, другая женщина нашла тайник с деньгами и украла их. Полиция уже разыскивает этих женщин, возбуждено уголовное дело.

В последнее время пожилые кировчане все чаще становятся жертвами мошенников и квартирных воров и мошенников. Недавно 78-летний житель Кирова отдал 16 тысяч рублей за установку фильтров для воды. Полиция задержала преступников - ими оказались «гастролеры» из соседнего региона.

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