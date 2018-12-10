10 Дек. 18:05 2018-12-11T10:20:28+03:00

Уже в эту субботу торжественно откроют одну из елок города Фото: Олег ЗОЛОТО

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Первое торжественное мероприятие по открытию городской елки пройдет в парке Победы 15 декабря в 12.00, затем, 20 декабря в 11.00, праздничная площадка у Вятской филармонии осветится огнями главной елки Первомайского района, новогоднюю красавицу у ДК «Россия» в Нововятске откроют 21 декабря в 18.00, а у ДК «Космос» церемонию организуют 23 декабря в 12.00

- Представить главную новогоднюю елку региона приедут сразу два Деда Мороза, - поделились в администрации Кировской области. - 22 декабря в 15.00 на Театральной площади состоится праздничное мероприятие. На нем будут Главный Дед Мороз - Мороз Иванович и Вятский, - Мороз Афанасьевич.

Организаторы хотят сделать для кировчанам сюрприз, поэтому не выдают всех подробностей торжества. Известно, что во время открытия взрослых и детей ждет программа «Вятская сказка для фунтика».