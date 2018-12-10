2018-12-10T18:05:28+03:00
Дом. Семья

Елку на Театральной площади откроет Дед Мороз из Великого Устюга

Новогоднее представление состоится 22 декабря
Евгений ДЕМИХОВ
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Уже в эту субботу торжественно откроют одну из елок городаУже в эту субботу торжественно откроют одну из елок городаФото: Олег ЗОЛОТО
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Первое торжественное мероприятие по открытию городской елки пройдет в парке Победы 15 декабря в 12.00, затем, 20 декабря в 11.00, праздничная площадка у Вятской филармонии осветится огнями главной елки Первомайского района, новогоднюю красавицу у ДК «Россия» в Нововятске откроют 21 декабря в 18.00, а у ДК «Космос» церемонию организуют 23 декабря в 12.00

- Представить главную новогоднюю елку региона приедут сразу два Деда Мороза, - поделились в администрации Кировской области. - 22 декабря в 15.00 на Театральной площади состоится праздничное мероприятие. На нем будут Главный Дед Мороз из Великого Устюга - Мороз Иванович и наш, Вятский, - Мороз Афанасьевич.

Организаторы хотят сделать для кировчанам сюрприз, поэтому не выдают всех подробностей торжества. Известно, что во время открытия взрослых и детей ждет программа «Вятская сказка для фунтика».

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