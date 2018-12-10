2018-12-10T18:07:09+03:00
Общество

В Кирове четвертые сутки разыскивают шестнадцатилетнего подростка

Из дома парень сбежал накануне выходных
Елизавета Захарова
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Четвертые сутки о пропавшем парне нет никаких известий. Фото: vk.com/ornkirovЧетвертые сутки о пропавшем парне нет никаких известий. Фото: vk.com/ornkirov
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Александр Обухов сбежал из дома еще в пятницу утром. Но в розыск шестнадцатилетнего парня объявили только сейчас.

Отряд по розыску несовершеннолетних сообщает, что Саше на вид 16-17 лет. Ростом он 180 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими темными волосами.

Когда он уходил из дома, то был одет в темно-синюю куртку с ярко-оранжевой окантовкой на капюшоне, темно-синие джинсы, серую кофту. На ногах - бело-зеленые кроссовки, а на голове - черная шапка. С собой взял темно-синий рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем подростке, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02,112.

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