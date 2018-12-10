Гендиректора строительной компании осудят за недостройку в Нововятске

10 Дек. 17:32 2018-12-10T17:32:33+03:00

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40-летний директор компании с апреля 2012 года по октябрь 2017 года заключил договоры на общую сумму 178 миллионов рублей. Из этих денег только 148 миллионов он потратил на строительство многоэтажки в Нововятске. 16-этажное здание на улице Орджоникидзе, 2 б, теперь стоит недостроенное. Проект находится в заморозке.

- Злоупотребляя своими полномочиями, оставшуюся часть денег мужчина потратил не на строительство дома, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Дом не сдан в эксплуатации, права граждан нарушены. На директора компании написали иски на сумму почти 50 миллионов рублей.

Сейчас имущество компании и имущество ее директора арестовано для возмещения материального ущерба дольщикам. Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации, в том числе тяжкие последствия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.