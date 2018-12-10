2018-12-10T17:32:33+03:00
Общество

Гендиректора строительной компании осудят за недостройку в Нововятске

38 дольщиков уже подали на него заявления
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Многоэтажка в Нововятске так и стоит недостроеннаяМногоэтажка в Нововятске так и стоит недостроеннаяФото: Наталия АНДРЕАССЕН
Изменить размер текста:

40-летний директор компании с апреля 2012 года по октябрь 2017 года заключил договоры на общую сумму 178 миллионов рублей. Из этих денег только 148 миллионов он потратил на строительство многоэтажки в Нововятске. 16-этажное здание на улице Орджоникидзе, 2 б, теперь стоит недостроенное. Проект находится в заморозке.

- Злоупотребляя своими полномочиями, оставшуюся часть денег мужчина потратил не на строительство дома, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Дом не сдан в эксплуатации, права граждан нарушены. На директора компании написали иски на сумму почти 50 миллионов рублей.

Сейчас имущество компании и имущество ее директора арестовано для возмещения материального ущерба дольщикам. Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации, в том числе тяжкие последствия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»