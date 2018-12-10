ГИБДД: в Кирове ухудшится погода и состояние дорог

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-10T17:15:21+03:00

На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Во избежание аварий жителей призывают быть внимательными на дорогах

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По прогнозам синоптиков, начало рабочей недели в Кирове выдастся снежным. К тому же, в город придет незначительное потепление, а ветер усилится. В сумме все эти условия могут привести к серьезному ухудшению дорожной обстановки, снежным заносам и гололедице. Автоинспекторы советуют кировчанам внимательно отнестись к вождению автомобилем.

- Зимой даже очищенный и обработанный реагентами асфальт остается влажным и опасным, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Тормозной путь машины увеличивается, а при резком торможении автомобиль может занести и развернуть.

Водителям рекомендуют ездить на низких скоростях, следить за изменениями погоды и состоянием дорог, быть внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Пешеходам стоит нанести на одежду световозвращающие элементы (катафоты) и переходить дорогу только на регулируемых перекрестках.