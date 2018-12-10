2018-12-10T16:50:15+03:00
Общество

Ледовый каток в Вересниках откроют 23 декабря

На месте будущей площадки уже монтируют освещение
Евгений ДЕМИХОВ
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К новогодним праздникам еще две ледовые площадки откроют в КировеК новогодним праздникам еще две ледовые площадки откроют в КировеФото: Олег ЗОЛОТО
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Кировчане уже через пару недель смогут оценить качество льда на катке. Площадку в Вересниках откроют 23 декабря. Пока что рабочие ждут заморозков. От них зависит, насколько хорошо пройдет заливка льда.

- На площадке недавно открытого манежа идет подготовка, - рассказали в департаменте городского хозяйства. - Пока что рабочие выравнивают площадку и устанавливают опоры наружного освещения. Многое зависит от погоды, но мы постараемся успеть в срок.

Вскоре здесь поставят торговые ряды с горячими напитками и выпечкой, а также организуют прокат коньков. Этот и другие муниципальные катки кировчане смогут посетить бесплатно.

Напомним, что еще одну ледовую площадку откроют на улице Спасской. Там ставят бортики и налаживают освещение. Сейчас еще неизвестно, когда этот каток будет готов.

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