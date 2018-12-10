2018-12-10T17:17:40+03:00
Происшествия

Кировчанка на «Калине» врезалась в автобус с пассажирами. Есть пострадавшие

50-летнюю женщину срочно доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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«Калину» смяло от удара с автобусом. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области«Калину» смяло от удара с автобусом. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 9 декабря, в поселке Садаковском столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария случилась в 22.20 часов у дома на ул. Московской, 75. По предварительной информации, 40-летняя женщина за рулем «Лады Калины» не справилась с управлением и машину вынесло на «встречку», прямо в автобус ЛиАЗ.

- За рулем автобуса был 51-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он серьезных травм не получил. 50-летняя пассажирка ЛиАЗа также отделалась ссадинами и ушибами. Однако виновница аварии, 40-летняя кировчанка на «Калине», получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Напомним, в этот же день на трассе в Белохолуницком районе фура вылетела в кювет и перевернулась. 56-летний водитель погиб на месте ЧП.

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