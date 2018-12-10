Мэрия: кондуктора, обматерившего пассажира автобуса, не уволят

10 Дек. 16:26 2018-12-10T17:19:04+03:00

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В конце прошлой недели в салоне одного из автобусов маршрута № 14 произошло ЧП: водитель остановил машину и пошел в магазин. В ответ на возмущение одного из пассажиров кондуктор автобуса осыпала мужчину матом и пыталась отобрать телефон, на который велась съемка происходящего.

В мэрии сообщили, что оба работника автобуса уже дали объяснительные записки по факту ЧП. По словам водителя, он решил сделать внеплановую остановку из-за того, что по графику движения у него оставался временной резерв. Однако мужчина признал, что был неправ в этой ситуации.

- Кондуктор автобуса сообщила, что поначалу общалась с пассажиром спокойно, но потом у нее «сдали нервы», - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Увольнять кондуктора предприятие пока не планирует, на самом деле женщина работает хорошо: следит за чистотой, не нарушает дисциплину, раньше на нее никто не жаловался. Она воспитывает троих детей и зачастую соглашается на дополнительные рабочие смены.

Отметим, что это ЧП обсудят на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Водителя и кондуктора могут лишить премии. Альтернативным вариантом является выговор экипажу автобуса.