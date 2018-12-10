2018-12-10T16:42:02+03:00
Общество

Мусор с кировских улиц пробуют убирать по-новому

Обновленная система должна быть готова к 1 января 2019 года
Евгений ДЕМИХОВ
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Управляющие компании пробуют новую систему по вывозу мусораУправляющие компании пробуют новую систему по вывозу мусораФото: Анастасия Осипова
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Управляющие компании продолжают бороться с мусором в городе. На десяти площадках поставили больше контейнеров, от некоторых домов стали чаще вывозить мусор, а в отдельных случаях подрядчики принимают разовые заявки на приборку площадок. У домов на улице Володарского, 211, Свободы, 57, и Орджоникидзе, 3, мусорные баки перенесли от дороги на придомовые территории. Это сделано для того, чтобы контейнеры не переполнялись из-за мусора, который выбрасывали из проезжающих машин.

- В городе до сих пор остаются дома, где проблема с мусором не решается, - подчеркнул глава горадминистрации Илья Шульгин. - Например, на улице Карла Маркса, 134, вопрос еще не закрыт. Мусор из проблемных точек вынуждены вывозить за счет бюджета. Получается, что за счет города решаются задачи конкретного бизнеса. Это недопустимо.

После совещания с сити-менеджером УК, ответственная за указанный дом, вывезла мусор.

Илья Вячеславович распорядился испытать новую систему вывоза ТБО заранее, чтобы в новогодние праздники в городе не случился настоящий «мусорный коллапс».

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