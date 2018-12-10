За выходные в ДТП в Кировской области пострадали три ребенка
В пятницу и выходные дни, 7-9 декабря, в Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали дети. Первая авария случилась в Кирове, у дома на ул. Казанской, 52. Около 15.45 часов в пятницу, 7 декабря, водитель «Фиат Албеа» сбил 12-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, мальчик получил лишь ссадины и ушибы, госпитализация ему не потребовалась.
Девочку сразу же после аварии доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
В тот же день, около 16.00 часов, в Кирово-Чепецке была зафиксирована и вторая авария. У дома на ул. Азина, 1, неустановленный автомобиль сбил 8-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Девочка в итоге получила серьезные ушибы и травмы, ее доставили в больницу.
8 декабря крупное ДТП произошло в Омутнинске. Около 21.10 часов у дома на ул. Коковихина, 70, «четырнадцатая» столкнулась с «десяткой». Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, 18-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением машиной на заснеженной дороге.
Машину занесло на заснеженной дороге. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Автомобиль занесло, и он вылетел на «встречку», прямо в «десятку», которой управлял 43-летний мужчина. Водитель «десятки» и 9-летняя пассажирка получили ссадины и ушибы. Помомщь медиков им, к счастью, не понадобилась. Однако травмы 58-летней пассажирки оказались серьезными, ее госпитализировали.