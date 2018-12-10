2018-12-10T15:34:01+03:00
Происшествия

За выходные в ДТП в Кировской области пострадали три ребенка

8-летнюю чепчанку, пострадавшую в одной из аварий, доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Мальчик, попавший под колеса иномарки, не получил серьезных травм. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМальчик, попавший под колеса иномарки, не получил серьезных травм. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В пятницу и выходные дни, 7-9 декабря, в Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали дети. Первая авария случилась в Кирове, у дома на ул. Казанской, 52. Около 15.45 часов в пятницу, 7 декабря, водитель «Фиат Албеа» сбил 12-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, мальчик получил лишь ссадины и ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

Девочку сразу же после аварии доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Девочку сразу же после аварии доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В тот же день, около 16.00 часов, в Кирово-Чепецке была зафиксирована и вторая авария. У дома на ул. Азина, 1, неустановленный автомобиль сбил 8-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Девочка в итоге получила серьезные ушибы и травмы, ее доставили в больницу.

8 декабря крупное ДТП произошло в Омутнинске. Около 21.10 часов у дома на ул. Коковихина, 70, «четырнадцатая» столкнулась с «десяткой». Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, 18-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением машиной на заснеженной дороге.

Машину занесло на заснеженной дороге. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Машину занесло на заснеженной дороге. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Автомобиль занесло, и он вылетел на «встречку», прямо в «десятку», которой управлял 43-летний мужчина. Водитель «десятки» и 9-летняя пассажирка получили ссадины и ушибы. Помомщь медиков им, к счастью, не понадобилась. Однако травмы 58-летней пассажирки оказались серьезными, ее госпитализировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»