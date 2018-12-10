2018-12-10T15:34:01+03:00
Происшествия

За выходные в ДТП в Кировской области пострадали три ребенка

8-летнюю чепчанку, пострадавшую в одной из аварий, доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Мальчик, попавший под колеса иномарки, не получил серьезных травм. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиМальчик, попавший под колеса иномарки, не получил серьезных травм. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В пятницу и выходные дни, 7-9 декабря, в Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали дети. Первая авария случилась в Кирове, у дома на ул. Казанской, 52. Около 15.45 часов в пятницу, 7 декабря, водитель «Фиат Албеа» сбил 12-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, мальчик получил лишь ссадины и ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

Девочку сразу же после аварии доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Девочку сразу же после аварии доставили в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В тот же день, около 16.00 часов, в Кирово-Чепецке была зафиксирована и вторая авария. У дома на ул. Азина, 1, неустановленный автомобиль сбил 8-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Девочка в итоге получила серьезные ушибы и травмы, ее доставили в больницу.

8 декабря крупное ДТП произошло в Омутнинске. Около 21.10 часов у дома на ул. Коковихина, 70, «четырнадцатая» столкнулась с «десяткой». Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, 18-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением машиной на заснеженной дороге.

Машину занесло на заснеженной дороге. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Машину занесло на заснеженной дороге. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Автомобиль занесло, и он вылетел на «встречку», прямо в «десятку», которой управлял 43-летний мужчина. Водитель «десятки» и 9-летняя пассажирка получили ссадины и ушибы. Помомщь медиков им, к счастью, не понадобилась. Однако травмы 58-летней пассажирки оказались серьезными, ее госпитализировали.

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